Il piano di sicurezza nazionale francese, noto come Vigipirate, è stato innalzato al livello di “emergenza attentati” dal primo ministro Gabriel Attal dopo l’attacco a Mosca rivendicato dall’ISIS.

Francia, il piano antiterrorismo Vigipirate: cos’è

La decisione è stata presa in risposta alle minacce percepite sul suolo francese, Vigipirate è un acronimo che significa “Vigilance et Protection des Installations Contre les Risques d’Attentats Terroristes à l’Égard de la Nation” ed è stato istituito nel 1978 per prevenire e proteggere contro le minacce terroristiche. Il piano prevede una serie di misure di sicurezza a livello nazionale, regionale e locale, che vengono attuate in base alla gravità della minaccia terroristica. Queste misure includono un aumento della presenza di forze di sicurezza in luoghi sensibili come aeroporti, stazioni ferroviarie, scuole e luoghi di culto, nonché controlli di sicurezza più rigorosi e una maggiore vigilanza sulle attività sospette.

Francia, il piano antiterrorismo Vigipirate: livelli di minaccia

Il piano Vigipirate ha diversi livelli di minaccia, che vanno dalla “vigilanza” all'”emergenza attentato”, a seconda della gravità della minaccia terroristica. L’attivazione dei diversi livelli dipende dalle valutazioni delle autorità di sicurezza nazionale e locali. La decisione di innalzare il livello di allerta è stata presa per affrontare le minacce immediate e garantire la sicurezza pubblica.