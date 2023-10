Francia, allarme bomba in 5 aeroporti: 4 sono stati evacuati

In Francia è scattato l’allarme bomba in cinque aeroporti, quattro dei quali sono stati evacuati. Fonti aeroportuali precisano che i cinque scali coinvolti sono Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz. Tutti, tranne Biarritz, sono stati evacuati per consentire agli artificieri di procedere alle verifiche.

Gli allarme bomba della scorsa settimana

L’aeroporto di Basilea-Mulhouse era già stato fatto evacuare martedì, così come altri tre aeroporti francesi, compreso quello di Bordeaux.

La scorsa settimana sono stati quasi 70 i falsi allarme bomba negli aeroporti. Come ha annunciato il ministro dei trasporti francese, Clement Beaune, i falsi allarme arrivano “quasi sempre dallo stesso indirizzo email situato in Svizzera”.

Lo stato di allerta francese

La Francia ha elevato al massimo lo stato di allerta del piano Vigipirate dopo che il 13 ottobre un insegnante, Dominique Bernard, è stato assassinato nel liceo dove lavorava ad Arras (Pas-de-Calais). A commettere l’omicidio un giovane accusato di radicalizzazione islamica.

Paura in Germania

Torna la paura anche in Germania per possibili attentati durante i tradizionali mercatini di Natale. Il ministro dell’Interno della Turingia Georg Maier, ritiene che la minaccia possa diventare “concreta”, considerando anche l’arresto di un uomo legato allo Stato Islamico avvenuto ieri a Dusiburg. L’uomo, apparentemente, stava pianificando un attacco a una manifestazione filo-israeliana nel Nord Reno-Westfalia.