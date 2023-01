Francia, nel 2030 età pensionabile a 64 anni: presentata dal Governo la riforma sulle pensioni

In Francia il Governo ha presentato al pubblico l’ultima versione della riforma delle pensioni: da 62 a 64 anni, entro il 2030, in maniera graduale, aumentando di 3 mesi ogni anno.

Francia, proposta per riformare le pensioni

Lo ha annunciato il primo ministro francese, Elisabeth Borne, riepilogando il progetto di legge di riforma che il governo vuole far approvare dal Parlamento, nonostante ci sia una forte opposizione da parte sindacati, della sinistra e del 70% dell’opinione pubblica.

Una riforma graduale

L’idea è che l’età pensionabile dovrebbe salire tre mesi ogni anno, come accennato pocanzi, per tutti coloro nati dopo il ’68.

L’obiettivo è quello di raggiungere i 63 anni e tre mesi nel 2027, alla fine del quinquennato di Macron e l’obiettivo finale nel 2030.

I sindacati, contrari per l’appunto all’iniziativa voluta dal presidente Emmanuel Macron e dal governo guidato da Elisabeth Borne, hanno individuato nell’età la ragione per la quale sostenere le proteste dei cittadin. Per la prima volta in 12 anni, le organizzazioni dei lavoratori si ritrovano unite nel contestare le scelte del governo.

Le proteste

Non a caso, il Governo ha scelto di presentare la riforma poche ore prima della riunione intersindacale, convocata per decidere quali proteste inscenare: il prossimo 19 gennaio sono previsti i primi scioperi e le prime manifestazioni.

Frédéric Souillot, segretario generale di Force Ouvrière ha detto che: