In Francia, per guidare i Suv potrebbe servire una patente speciale: in cosa consiste la proposta dell’eurodeputata verde Karima Delli?

Per guidare i Suv in Francia, potrebbe presto servire una patente speciale senza la quale non sarà più possibile mettersi al volante dei particolari veicoli. In cosa consiste la proposta e perché è stata formulata?

Francia, per guidare il Suv potrebbe servire una patente speciale

I Suv, con il trascorrere degli anni, hanno ormai conquistato il cuore dei guidatori, diventando rapidamente le auto più vendute in assoluto. Questi veicoli, infatti, si sono imposti sulla scena del mercato automobilistico, primeggiando. Stando ai numeri del settore, raccolti sulla base delle ultime rilevazioni effettuate, più della metà delle auto nuove comprate in Europa sono Suv. Le vendite risultano essere aumentate del 23%, raggiungendo quota 3,37 milioni.

Riuscire ad acquistare questo particolare tipo di vettura, però, potrebbe diventare più complicato nei prossimi anni.

La proposta dell’eurodeputata verde Delli

A complicare l’acquisto di un Suv, potrebbe essere proprio la nuova proposta presentata dall’eurodeputata verde francese Karima Delli, presidente della Commissione trasporti.

La proposta elaborata dall’eurodeputata, che verrà esaminata a breve, si fonda sull’idea di salvaguardare la sicurezza stradale e sulla volontà di ridurre l’inquinamento nelle grandi città. Così, quindi, è stata formulata una misura che prevedere l’istituzione di una patente speciale per guidare i Suv che si potrebbe prendere solo dopo i 21 anni di età oppure dopo due anni di esperienza maturata alla guida.