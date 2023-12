Israele sapeva da più di un anno dell'attacco di Hamas: l'indiscrezione del Times

Sembra che l’intelligence israeliana avesse in suo possesso un dettagliato piano di battaglia di Hamas per l’attacco del 7 ottobre, denominato “Mura di Gerico”. Questo è quanto riporta un articolo del New York Times dove si spiega dettagliatamente come l’intelligence israeliana avesse ottenuto un piano di strategia d’attacco elaborato da Hamas per il 7 ottobre più di un anno prima che l’agguato potesse avvenire.

New York Times: l’intelligence israeliana sapeva?

Tuttavia, questo è stato trascurato in quanto si riteneva che Hamas non fosse in grado di eseguire un’operazione così complessa. Il piano prevedeva lanci massicci di razzi, l’uso di droni per disabilitare i sistemi di sicurezza israeliani e l’ingresso di miliziani in territorio israeliano. Nonostante avvertisse dettagliatamente sulla posizione delle postazioni militari israeliane, l’intelligence riteneva il piano troppo ambizioso per le capacità di Hamas.

Email riservate dell’intelligence: svelano più dettagli

Email riservate, riportate nell’articolo del New York Times mostrano un dibattito interno, ma le preoccupazioni di un’analista furono sminuite. L’impreparazione delle forze di sicurezza israeliane il giorno dell’attacco portò al successo di Hamas e sollevò questioni sulla gestione dell’intelligence e delle forze di sicurezza israeliane. La questione si inserisce in una serie di errori e valutazioni sbagliate, evidenziando la necessità di un’analisi più attenta.