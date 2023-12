Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’Ap pubblicata sul suo sito web, ha parlato della guerra contro la Russia, affermando: “La guerra in Ucraina è in una nuova fase“.

Le parole di Zelensky

“La guerra è in una nuova fase, con l’inverno che promette di complicare i combattimenti, dopo una controffensiva estiva che non è riuscita a produrre i risultati desiderati a causa della persistente carenza di armi e forze di terra“, sono queste le parole che ha usato Zelensky nell’intervista all’Ap.

Il presidente ucraino ha sottolineato che l‘Ucraina non si arrenderà, nonostamte gli insuccessi: “Abbiamo una nuova fase di guerra, e questo è un dato di fatto. L’inverno nel suo insieme è una nuova fase della guerra. Noi non ci stiamo ritirando, sono soddisfatto. Tuttavia stiamo perdendo persone, e di questo non sono soddisfatto.”

“Non abbiamo avuto tutte le armi che volevamo, non posso essere soddisfatto, ma non posso nemmeno lamentarmi troppo. Volevamo risultati più rapidi e da questo punto di vista, purtroppo, non abbiamo ottenuto i risultati desiderati. E questo è un dato di fatto“. Zelensky si è mostrato preoccupato che la guerra tra Israele e Hamas possa minacciare di oscurare il conflitto in Ucraina. “Stiamo già vedendo le conseguenze del cambiamento di orientamento della comunità internazionale a causa della tragedia in Medio Oriente. Solo i ciechi non se ne accorgono. L’attenzione equivale ad aiuto. Mancanza di attenzione significherà mancanza di aiuto. Combattiamo per ogni piccola attenzione. Senza attenzione, potrebbe esserci debolezza nel Congresso (degli Stati Uniti)“.

Lavrov: “C’era accordo per porre fine alla guerra”

Serghiei Lavrov, ministro degli esteri russo, ha dichiarato che c’era un accordo con l’Ucraina per porre fine alla guerra, ma Boris Johnson chiese di continuare. “C’era un accordo e lui era lì, a Istanbul, alla fine di maggio (del 2022), dopo diversi turni di trattative. Tre sessioni in Bielorussia, e l’ultimo a Istanbul. E l’accordo era stato raggiunto, come ha confermato uno dei partecipanti al negoziato, del gruppo di Zelensky, David Rahamja, componente della delegazione a Istanbul. Ma Boris Johnson venne e disse: “no, dovreste continuare la guerra“.

