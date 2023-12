Francia: Picierno, 'Delors si è battuto per Europa sociale'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Si è spento il Presidente Jacques Delors, uno dei padri della nostra Unione Europea, che per tutta la sua vita politica e civile si è battuto per l'idea di “Europa sociale” e per i valori collettivi di equità e istruzione. Commo...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "Si è spento il Presidente Jacques Delors, uno dei padri della nostra Unione Europea, che per tutta la sua vita politica e civile si è battuto per l'idea di “Europa sociale” e per i valori collettivi di equità e istruzione. Commozione e gratitudine per la perdita di un grande uomo". Lo scrive su twitter la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.