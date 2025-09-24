La Francia è sotto shock dopo l’ennesimo episodio di violenza nelle scuole: un professore è stato accoltellato da un suo studente di soli 14 anni durante una lezione. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno davanti agli occhi degli altri alunni, ha scatenato paura e sgomento sia tra gli studenti sia tra il personale scolastico.

Paura in Francia, professore accoltellato da uno studente 14enne

Un insegnante è stato gravemente ferito da un alunno di 14 anni all’interno della scuola media Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento francese del Basso Reno, a sud di Strasburgo. L’aggressione è avvenuta durante una normale lezione mattutina, provocando panico tra studenti e personale scolastico. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni critiche. Ancora non sono note le motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere un gesto così violento.

Subito dopo l’attacco, il ragazzo è riuscito a fuggire dalla scuola, scatenando l’allarme nella comunità locale. L’istituto è stato evacuato per garantire la sicurezza di tutti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare il minore. Le autorità hanno intensificato le operazioni di monitoraggio e controllo, sottolineando la massima urgenza nel ritrovare il giovane aggressore.