Terrore a Roma, nel quartiere Appio Latino, dove un uomo di 35 anni è stato accoltellato al petto per strada dopo una lite: è grave.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere romano di Appio Latino, dove, durante una lite, un uomo di 35 anni è stato accoltellato al petto in via Mauritania.

A dare l’allarme, intorno alle 19.20, un amico della vittima, che ha assistito a tutta la scena. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118, che hanno trasportato il 35enne d’urgenza all’ospedale San Giovanni. L’uomo sarebbe in gravi condizioni. Ora è caccia all’aggressore che, dopo aver accoltellato il 35enne, è scappato via.

Si trova ricoverato in gravi condizioni il 35enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato accoltellato al petto ad Appio Latino, Roma. L’amico che ha dato l’allarme è già stato interrogato dalla Polizia, ora è caccia all’aggressore. Gli agenti della Polizia di Stato del gruppo Celio ed Esquilino, hanno già effettuato i rilievi e fotografato le tracce di sangue, si cercano anche telecamere di videosorveglianza in zona. Sia la vittima che l’amico sono di origine egiziana.