Un dramma familiare ha scosso Vanzago, nel Milanese: un padre di 59 anni è stato accoltellato dal figlio 20enne durante una lite in casa, finendo in gravissime condizioni all’ospedale di Legnano. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi della madre e del fratello maggiore, riporta alla luce tensioni familiari.

Padre accoltellato dal figlio 20enne a Vanzago: la confessione ai carabinieri

Nel pomeriggio di martedì 2 settembre, un uomo di 59 anni è stato ferito gravemente dal figlio di 20 anni all’interno della loro abitazione a Mantegazza, frazione di Vanzago, nel Milanese. L’aggressione, avvenuta intorno alle 17.45, è scaturita da una lite domestica: il giovane ha colpito il padre più volte con un coltello al torace e alla schiena. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Legnano, dove si trova in pericolo di vita.

In casa erano presenti anche la madre e il fratello maggiore, di 30 anni, che ha assistito alla scena e sta fornendo la propria testimonianza ai carabinieri. Il 20enne, ascoltato dalle forze dell’ordine, ha dichiarato di aver agito per proteggere la madre, ma la sua versione resta ancora al vaglio degli investigatori.

Vanzago, 20enne accoltella il padre: “Dovevo difendere mia madre”

Secondo quanto emerso, l’uomo ferito, titolare di un’agenzia di guardie del corpo, aveva recentemente affrontato problemi psichiatrici ed era stato sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale di Garbagnate Milanese. Non risulterebbero, invece, precedenti denunce o interventi delle forze dell’ordine nella palazzina di via Lorenzo Perosi.

“L’ho fatto per difendere mia madre“, avrebbe dichiarato intanto il 20enne, sentito dai carabinieri.

Le autorità stanno tuttora ricostruendo la dinamica dell’aggressione e valutando le responsabilità del giovane, mentre la madre presenterebbe escoriazioni compatibili con una colluttazione.