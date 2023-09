Guai per Apple in Francia: bloccata la vendita e chiesto il ritiro di tutti gli iPhone 12. Superano l'emissione massima di radiazioni consentita.

Gli iPhone 12 verranno ritirati dal mercato in Francia: la decisione è stata presa perché i dispositivi emettono radiazioni troppo pericolose.

iPhone 12 ritirato dal mercato in Francia

Sospese le vendite di iPhone 12 in Francia: la decisione delle autorità locali è arrivata ieri – martedì 12 settembre – in concomitanza con l‘annuncio dei nuovi modelli di smartphone di Apple.

Il motivo sarebbe legato ad una quantità di radiazioni elettromagnetiche emesse dal dispositivo in questione troppo elevata, oltre la soglia massima consentita dalla legge.

I test e la procedura di ritiro

La decisione della sospensione degli iPhone 12 è arrivata dopo che i test effettuati da Anfr, l’agenzia francese che regola le frequenze radio. Hanno rilevato che il modello emette più onde elettromagnetiche suscettibili di essere assorbite dal corpo rispetto a quelle consentite. L’agenzia ha precisato di aver «ordinato ad Apple di ritirare l’iPhone 12 dal mercato francese», con effetto immediato, a meno che il colosso di Cupertino non adotti «nel più breve tempo possibile misure correttive per rendere conformi i telefoni interessati».

I laboratori accreditati hanno infatti riscontrato un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo pari a 5,74 watt per chilogrammo quando il telefono veniva tenuto in mano o in tasca. In tali test, però, lo standard europeo prevede un tasso di assorbimento specifico di 4,0 Watt per chilogrammo.