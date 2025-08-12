A Rebibbia, il celebre carcere romano segnato da storie complesse, nasce un’amicizia inaspettata e sorprendente tra due uomini di mondi lontani ma accomunati da un destino simile: entrambi detenuti per omicidio. Francis Kaufmann e Mark Samson riescono a trovare un terreno comune attraverso conversazioni in inglese che superano le barriere del carcere e delle loro esperienze personali.

Duplice omicidio a Villa Pamphili e omicidio nel quartiere Africano: i casi di Kaufmann e Samson a confronto

I fatti che hanno portato alla detenzione di Kaufmann e Samson sono drammatici e distinti. Nel caso di Francis Kaufmann non è arrivata alcuna confessione, ma i risultati degli esami istologici hanno confermato che la compagna Anastasia Trofimova è stata soffocata e la figlia Andromeda strangolata: i corpi sono stati trovati il 7 giugno a Villa Pamphili, pochi giorni dopo il duplice omicidio. Dopo il presunto delitto, Kaufmann è fuggito a Skiathos, in Grecia, dove è stato arrestato e poi estradato in Italia.

Al contrario, Mark Samson ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 26 marzo in un appartamento nel quartiere Africano di Roma. Dopo averla uccisa con tre coltellate, ha nascosto il corpo in una valigia e lo ha abbandonato in un dirupo. Le indagini sul caso di Samson sono state concluse rapidamente, mentre il processo per Kaufmann è ancora in corso, con molte ombre che restano da chiarire.

Francis Kaufmann e Mark Samson a Rebibbia: un legame inatteso che stupisce tutti

Come riportato da Il Messaggero, Francis Kaufmann e Mark Samson hanno stretto un’amicizia insolita nel carcere romano di Rebibbia, dove entrambi sono detenuti con l’accusa di omicidio. Kaufmann è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la loro figlia Andromeda, mentre Samson è ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula.

Nonostante le differenze di età e provenienza, i due si trovano a condividere non solo la stessa cella ma anche una lingua comune: l’inglese. Kaufmann, madrelingua californiano di 46 anni, e Samson, 23enne filippino cresciuto con l’inglese, si confidano spesso lontano dagli altri detenuti.