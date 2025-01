Francisco San Martin, noto per il ruolo di Mateo in Beautiful, è scomparso a soli 39 anni. L’attore, celebre anche per “Il tempo della nostra vita”, ha lasciato un segno indelebile.

Francisco San Martin se n’è andato a soli 39 anni. L’attore, che molti ricordano nei panni di Dario Hernandez nella soap spagnola “Il tempo della nostra vita” e successivamente del cast di Beautiful nel ruolo di Mateo, è¨ stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles lo scorso 16 gennaio.

Francisco San Martin, scomparso l’attore di Beautiful: l’ascesa nel mondo dello spettacolo

Secondo quanto riportato da LA News, Francisco San Martin si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Francisco era nato a Maiorca nel 1985. Il suo cammino nel mondo dello spettacolo lo ha portato ad esibirsi per la prima volta in tenera età, mentre era in programma di bambini. Successivamente, dopo qualche tempo trascorso in Argentina, ha fatto rientro in Spagna per dedicarsi alla moda, alla recitazione ed allo scouting. La notorietà è giunta nel 2011 con il personaggio di Dario Hernandez nella soap opera “Il tempo della nostra vita”, dove l’attore ha saputo conquistare il pubblico.

Francisco San Martin, l’interprete di Mateo di Beautiful scomparso a 39 anni

Sei anni dopo, nel 2017, è¨ entrato a far parte del cast di “Beautiful“, interpretando Mateo, il giardiniere della Forrester Manor. In molti lo ricorderanno in questo ruolo. Non solo, ma Francisco è¨ apparso anche in “Jane The Virgin”, dove ha interpretato Fabian. Molti colleghi dopo la terribile notizia della sua scomparsa hanno voluto ricordarlo con affetto. Tra questi, l’attrice Camila Banus, sua collega nella soap spagnola, che ha condiviso un messaggio toccante al suo collega e amico: “Pepe, non so cosa dire se non che ti amo e spero tu possa riposare in pace, amico mio”. E ha aggiunto: “Ti voglio un bene immenso, avrei voluto dirtelo più spesso”.