Frane e turismo del disastro: la situazione a Palagano

Un fenomeno preoccupante

Negli ultimi giorni, Palagano, un comune in provincia di Modena, è diventato il centro di attenzione per un evento naturale che ha attirato un numero sorprendente di visitatori. La frana che ha colpito la frazione di Boccassuolo ha diviso in due il centro abitato, creando non solo danni materiali ma anche un fenomeno di “turismo del disastro”.

Molti curiosi, provenienti anche da lontano, si sono recati sul posto per osservare da vicino la devastazione causata dalla frana, ignorando le difficoltà che questo comporta per la comunità locale.

Le difficoltà per la comunità

Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questa situazione. In un’intervista, ha dichiarato: “C’è davvero tanta gente che arriva qui per vedere la frana e non ci fa lavorare”. La presenza di visitatori ha complicato le operazioni di soccorso e ripristino, poiché molti parcheggiano in modo inadeguato e cercano di avvicinarsi al cantiere. Questo comportamento ha costretto l’amministrazione locale a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori.

Le misure adottate

Per affrontare il problema, il sindaco ha collaborato con la prefetta Fabrizia Triolo, che ha attivato le forze dell’ordine per monitorare l’area. La Polizia Stradale e i Carabinieri sono stati inviati per garantire la sicurezza e prevenire situazioni problematiche. Inoltre, l’azienda incaricata dei lavori ha trovato una soluzione creativa per allontanare i curiosi: un maxischermo è stato installato in una polisportiva locale, dove vengono proiettati video e immagini della frana. “Il messaggio è chiaro – ha affermato Braglia – chi vuole vedere la situazione lo può fare, ma magari non in cantiere”.

Un evento serio, non un’attrazione turistica

La frana di Boccassuolo rappresenta una questione seria e preoccupante per la comunità locale. Nonostante l’attrattiva che può esercitare su alcuni visitatori, il sindaco ha sottolineato che la situazione richiede attenzione e rispetto. “Questa frana è una cosa molto seria e preoccupante, non un set cinematografico”. La speranza è che, con l’adozione di misure adeguate, si possa garantire la sicurezza dei cittadini e il corretto svolgimento delle operazioni di recupero e ripristino.