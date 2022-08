Frank Matano alle nozze di Federica Pellegrini: lo sketch con la zia

Frank Matano invitato alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: lo sketch con la zia della sposa.

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta continuano a far discutere per la bellezza e la genuinità dell’evento. Invitato al matrimonio anche Frank Matano, che ha condiviso sui social uno sketch che lo vede intento a ballare con la zia della sposa.

Frank Matano alle nozze di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati con un vero e proprio matrimonio da favola. Dopo essersi giurati amore eterno in una chiesa di Venezia, i due piccioncini si sono concessi una lunga festa in compagnia dei 160 invitati. Oltre a Iginio Massari, che si è occupato della torta nuziale e del buffet dei dolci, c’era anche Frank Matano. Quest’ultimo ha animato il party, lasciandosi andare anche ad un divertente sketch in compagnia della zia della sposa.

Frank Matano: lo sketch con la zia della sposa

Il video condiviso sui social e diventato virale in un lampo, vede Matano lanciarsi in un ballo sfrenato con la zia della Pellegrini. La signora è già in pista con altri invitati, quando Frank si avvicina e le tende la mano. La donna accetta volentieri e, dopo un primo abbraccio, si lascia trasportare dal ritmo, arrivando perfino ad assecondare il giudice di Italia’s got Talent con il twerking.

Gli invitati Vip alle nozze di Federica Pellegrini

Oltre a Matano e Massari, alle nozze di Federica c’erano tanti altri invitati Vip. Dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Lodovica Comello, passando per le damigelle della sposa, ovvero le nuotatrici Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti. Grande assente il cugino dello sposo nonché ex fidanzato della Pellegrini, ovvero Federico Magnini.