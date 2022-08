Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono finalmente sposati. Andiamo a vedere tutti i retroscena dell'attesissimo matrimonio della campionessa olimpica.

L’attesa per il tanto atteso matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è finita. La coppia ha finalmente detto: “Sì, lo voglio”. Scopriamo tutti i dettagli delle nozze, dai vestiti agli invitati. Oltre a questi ultimi occhio ai “non” invitati, come il suo ex collega e fidanzato.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati: dai retroscena al sì

Ad occuparsi dei particolari vi è il famosissimo wedding planner Enzo Miccio, che ha scritto: “Sono arrivati, belli, sorridenti, e innamorati e vi devo confessare che sono un po’ emozionato perché è davvero bello stare con loro! Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti e voi?”. La location è blindata e si tratta della città di Venezia. La coppia ho deciso di vendere l’esclusiva ad un solo settimanale.

Al momento si sa che le nozze si sono celebrate con 45 minuti di ritardo presso la Chiesa di San Zaccaria a Venezia. Come si legge su Oggi il ricevimento sarà in serata al lussuoso JW Marriott Venice Resort. Attesi 160 invitati.

L’abito e la chiesa

L’abito bianco di Federica Pellegrini, secondo alcune indiscrezioni, è firmato Giorgio Armani. Le fedi invece sono Damiani. Si legge su l’Ansa che la chiesa era letteralmente ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. A celebrare le nozze è stato l’ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese.

Gli invitati

Dopo settimane di mistero la Pellegrini aveva già ufficializzato il nome del suo testimone: il fratello Alessandro.

Le damigelle erano cinque e, oltre ad esse, non potevano mancare i suoi amici a quattro zampe: i suoi bulldog. Tra gli invitati figura il presidente del Coni Giovanni Malagò. Discutibile ma comprensibile la mancata presenza di un invitato: Filippo Magnigi. Il nuotatore di Pesaro, oltre ad essere stato collega della Pellegrini, è stato suo compagno per molti anni.