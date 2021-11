Fratelli Bianchi: ridevano quando gli amici picchiavano giovani per debiti di droga

I fratelli Bianchi erano soliti ridere e divertirsi quando gli amici massacravano di botte dei giovani per debiti di droga.

I fratelli Bianchi erano soliti ridere e divertirsi quando gli amici massacravano di botte dei giovani per debiti di droga. Questo era il loro atteggiamento, ancora prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Fratelli Bianchi: avevano creato un clima di terrore

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi avevano creato un clima di puro terrore tra Artena e i Castelli Romani, soprattutto a Lariano e Velletri. Spacciavano cocaina, avevano contatti con gli abienti criminali e usavano spesso la violenza. Questo è quanto sostenuto dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, Gisberto Muscolo, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso luglio è stato condannato Andrea Cervoni, amico dei fratelli Bianchi. Il giovane è ritenuto responsabile di aver intrattenuto affari nello spaccio con i due imputati e di essere coinvolto nell’estorsione di denaro nei confronti di un ragazzo di Lariano che è stato picchiato.

Fratelli Bianchi: i debiti di droga

I fratelli Bianchi, come emerso dalle ricostruzioni, ridevano e si divertivano mentre gli amici massacravano di botte il ragazzo per un debito di droga. Erano molto temuti, per cui si era creata una situazione di “assoggettamento e omertà“. Erano noti alle forze dell’ordine per lo spaccio di cocaina, ancora prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro.

Per i fratelli le misure cautelari pendenti a loro carico per droga sono scattate dopo l’omicidio del ragazzo.

Fratelli Bianchi: il processo

Per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono a processo i fratelli Bianchi. Gli altri imputati sono Mario Bellegga e Francesco Pincarelli. Tutti e quattro sono accusati di omicidio volontario nel processo iniziato a giugno. Rischiano l’ergastolo.