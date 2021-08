Fratelli muoiono in due incidenti stradali a 12 anni di distanza: lutto a Pavia

Un tragico destino accomuna due fratelli di Pavia entrambi morti a seguito di un incidente stradale, l'uno a 12 anni dall'altro.

Due fratelli e due destini tragici. Questa è la Storia di due giovani, Gabriele e Gianluca, che sono morti a Pavia l’uno a 12 anni dall’altro nel corso di un incidente stradale. Una dramma familiare questo che ha lasciato un’intera comunità attonita e sconvolta.

A darne notizia è la testata locale “La provincia Pavese” che, attraverso alcune testimonianze ha fornito un quadro completo di quete ore così difficili per la comunità.

Morti fratelli Pavia, il tragico destino di Gabriele

L’ultimo dei due fratelli ad essere morto in ordine tempo è stato Gabriele Bianchi, un giovane di 33 anni, rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 27 agosto 2021 a Valenza. Il giovane che stava percorrendo la Statale 494 Vigevanese a bordo della sua moto, per cause che sarebbero ancora da chiarire si sarebbe scontrato con un fuoristrada che usciva dalla strada sterrata.

Stando a quanto appreso, entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, oltre che Carabinieri e Polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco delle sezioni di Alessandria e Mede.

Morti fratelli Pavia, l’uomo lascia la moglie e un figlio

Il giovane Gabriele Bianchi al momento della tragedia, lascia la moglie e un figlio di circa un anno di età.

Stando a quanto riporta la testata “La Provincia Pavese”, il giovane, operaio della Curti Riso di Valle era residente a Frassineto, non molto lontano da Casale Monferrato.

A tal proposito il comune di Valle ha dichiarato che “la salma di Gabriele dovrà essere sottoposta ad autopsia su richiesta della magistratura e che quindi al momento non può essere fissata la data delle esequie funebri, che si terranno comunque a Valle.

La salma di Gabriele sarà tumulata nel nostro cimitero”

Morti fratelli Pavia, dodici anni fa la morte del fratello Gianluca

Quella del giovane Gianluca fu una vita spezzata troppo presto. Morto a soli 16 anni in un incidente stradale avvenuto dodici anni fa, il giovane che stava viaggiando su un’automobile con un suo amico perse la vita dopo che il veicolo si schiantò contro un palo della luce.

“La sorte avversa ha steso ancora una volta la sua ombra mortale sulla famiglia Bianchi. Ricordiamo Gabriele come un ragazzo solare, buono, adesso ancor più felice per la recente nascita del primogenito. La stessa sorte, ma con modalità differenti, aveva avuto anni fa il fratello Gianluca, per tutti Giangi”, ha scritto sui social l’ex Presidente della Biblioteca cittadina Marco Feccia.