Incidente stradale a Fossalta, poliziotto sbanda con la moto: trovato senza vita dal padre

Un poliziotto di 33 anni è morto in un incidente stradale a Fossalta: il suo corpo privo di vita è stato trovato dal padre.

Tragedia a Fossalta, dove nelle notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un poliziotto di 33 anni. A ritrovare il suo corpo senza vita in via Aldo Moro è stato il padre, preoccuato per non aver visto il figlio tornare a casa.

Incidente stradale a Fossalta: morto un poliziotto

Secondo le prime ricostrizioni Luigi Florean, questo il nome della vittima, stava tornando a casa a Gruaro dopo il servizio quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è sbandato in prossimità di una curva finendo contro un albero che ha sradicato per poi terminare la corsa in un un fosso.

Avvisato dalla nuora che, intorno alle 2, non l’aveva ancora visto rientrare, il padre si è messo sulle sue tracce e ha trovato il suo corpo senza vita all’alba.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso di Luigi e i Carabinieri della Radiomobile per le indagini di rito. Al momento sembra si sia trattato di una fuoriuscita autonoma lungo la strada.

Incidente stradale a Fossalta, morto un poliziotto: “Ragazzo straordinario”

Dolore e sgomento tra i colleghi di Luigi, in servizio presso la polizia locale di Bibione (Venezia) che lascia una moglie e un bimbo piccolo.

“Era un ragazzo straordinario sia per quanto riguarda l’aspetto umano che professionale. Era una bella persona siamo ancora sotto shock per questa tragedia“, ha commentato il sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia), Pasqualino Codognotto. “Era legato al servizio e alla divisa, e con i colleghi era in sintonia e lavorava attuando in pieno il gioco di squadra“, ha aggiunto.