Frattaminore, incidente sul lavoro: morto un operaio

Un operaio ha perso la vita a Frattaminore, in provincia di Napoli, a causa di un incidente sul lavoro: è rimasto schiacciato da una trave.

Operaio morto sul lavoro: schiacciato da una trave

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta avvenuta in provincia di Napoli, nel comune di Frattaminore. Un operaio di 50 anni è morto in seguito ad un incidente, schiacciato sotto il peso di una trave di ferro, mentre stava effettuando alcune saldature. Inutili tutti i tentativi di salvarlo una volta arrivati i soccorsi.

Il dramma si è consumato nei locali di un’azienda in via Spagnuolo. Nonostante i primi rilievi, sono ancora da accertare le cause dell’incidente. I Carabinieri della stazione locale hanno già avviato indagini per chiarire la dinamica del decesso e la posizione d’impiego dell’uomo.

Il precedente nel napoletano

Neanche due settimane prima di questo incidente, sempre nel napoletano, si era consumato un altro incidente mortale sul lavoro. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio 38enne è caduto da un’impalcatura a Palma Campania.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 2 marzo, e i soccorsi sono subito intervenuti. Nonostante ciò, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.