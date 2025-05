Un omicidio che ha scosso Fregene

La tranquillità della località balneare di Fregene è stata brutalmente interrotta da un omicidio che ha lasciato la comunità sotto shock. Una donna di 58 anni è stata trovata uccisa a coltellate nella sua villetta, un evento che ha suscitato un’ondata di paura e incredulità tra i residenti.

La vittima, conosciuta nella zona, era madre di un giovane che viveva con la compagna nella stessa abitazione, un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli inquirenti.

Fermata la compagna del figlio

Le indagini hanno portato all’arresto della compagna del figlio della vittima, la quale, secondo le autorità, sarebbe coinvolta in un contesto di violenza domestica. Gli inquirenti hanno dichiarato di avere “elementi schiaccianti” che incastrerebbero la donna, la quale ora si trova in custodia cautelare mentre le indagini continuano. La comunità si interroga su come sia potuto accadere un simile crimine in un luogo generalmente considerato sicuro.

Possibile movente economico

Le prime ricostruzioni degli eventi suggeriscono che il movente dell’omicidio possa essere di natura economica. Non è escluso che questioni legate a eredità o beni materiali possano aver scatenato la violenza. Inoltre, l’auto della vittima è stata trovata incidentata a pochi metri dall’abitazione, un particolare che potrebbe indicare un tentativo di depistaggio da parte dell’autore del delitto. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per comprendere le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo.