Frigoriferi portatili da campeggio: i migliori modelli

Con i frigoriferi portatili per il campeggio è possibile raffreddare e rinfrescare le varie bevande e alimenti scegliendo tra vari modelli sul mercato.

Il campeggio può essere una esperienza davvero entusiasmante per le prossime vacanze estive. Per una avventura del genere, è fondamentale avere tutto l’occorrente e attrezzatura necessaria, tra cui i frigoriferi portatili che non possono mancare per mantenere le bevande fresche. Qui una panoramica sui vari modelli tra cui scegliere e le offerte a disposizione.

Frigoriferi portatili da campeggio

Sono accessori perfetti da portare con sé durante una vacanza in campeggio perché permettono di mantenere al fresco sia le bevande, ma anche gli alimenti da consumare insieme agli amici. I frigoriferi portatili permettono di avere ampia libertà di autonomia per vari giorni senza dover ogni volta fare la spesa.

Permettono di conservare i cibi evitando gli sprechi. I modelli vanno scelti in base all’uso che si intende fare di questo prodotto. Scegliere la tipologia adatta è molto utile anche perché garantisce una maggiore autonomia al momento dell’utilizzo. Bisogna poi considerare le dimensioni del modelli di frigoriferi portatili in modo da valutare anche gli spazi.

Se si viaggia insieme alla famiglia si ha bisogno di un frigorifero che sia compatto e capiente al tempo stesso. La capienza è un altro aspetto da valutare, anche per capire quante cose è necessario mettere al proprio interno. Si consiglia di optare per un modello con maniglie, ergonomico e magari dotato di ruote per spostarlo agevolmente da un luogo all’altro.

Al momento della scelta, si considera di controllare i materiali che devono essere di qualità proprio perché devono entrare in contatto con gli alimenti. Quindi un modello con materiali ecosostenibili e inodore è la perfetta soluzione per questo prodotto.

Frigoriferi portatili da campeggio: modelli

Non è mai facile scegliere i frigoriferi portatili adatti per il campeggio considerando che sono tanti i modelli in commercio che variano anche in base alla capacità. Sul mercato si trovano modelli con capacità minore di 25 litri adatti per solo una persona o maggiormente capienti e quindi indicati per una famiglia numerosa o più persone.

Ci sono anche frigoriferi che hanno una capienza che supera gli 80 litri adatti per gruppi o campeggi della durata di vari giorni. In questo caso, modelli così grandi non sono consigliati proprio perché risultano eccessivamente ingombranti e fastidiosi da spostare da un luogo all’altro della zona di campeggio.

Si trovano modelli che offrono soltanto refrigerazione e indicati per campeggi della durata di 1 o 3 giorni. Per campeggi lunghi, meglio un modello che sia dotato di scomparto frigo e freezer. In questo modo si ha sempre ghiaccio a disposizione con la possibilità di avere sempre alimenti o bevande refrigerate per dissetarsi durante le calde giornate estive.

Il frigo box è un modello di frigorifero che si adatta molto bene alle scampagnate di un solo giorno, oltre a essere molto comodo e leggero da usare e trasportare con sé. I modelli si distinguono anche per i colori che possono essere vari: dal classico nero sino al verde oppure blu a seconda dei gusti di ciascuno.

Frigoriferi portatili da campeggio: offerte

Per trovare promozioni e offerte davvero valide, il sito di Amazon propone tantissimi modelli in grado di soddisfare le esigenze di ciascun consumatore. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche di questo prodotto. Qui sotto stiliamo una classifica dei tre migliori frigoriferi portatili per il campeggio che sono tra quelli maggiormente apprezzati e con le offerte più vantaggiose.

1)Aequator Lumi 24

Un modello di frigorifero portatile termoelettrico che si basa sul sistema di raffreddamento dall’effetto Peltier. Consuma davvero pochissimo ed è una tipologia che entra nella maggior parte dei bagagliai delle auto. Molto robusto, sicuro e adatto per il campeggio o il picnic con una capacità da 24 litri. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Mobicool Me 27 frigorifero elettrico portatile

Un frigorifero adatto per il camper, l’auto, ma anche la barca con capacità da 26 litri. Contiene fino a 42 lattine o 5 bottiglie da 0.5 litri in posizione orizzontale. Dotata di maniglia per trasporto e doppia ventola per un raffreddamento rapido. Un prodotto in grado di raffreddare fino a 19° al di sotto della temperatura dell’ambiente. Si può usare anche con una sola mano. In sconto con il 15%.

3)Severin KB292

Un modello termoelettrico di colore verde con funzione sia di raffreddamento che riscaldamento. Ha capacità da 19 litri ed è in grado anche di mantenere i cibi caldi fino a una temperatura di 60°. Ha uno scomparto con coperchio e la maniglia per il trasporto. In sconto con l’11%. Un prodotto Amazon’s Choice.

