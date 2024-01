Nel 2024, i dipendenti con figli possono ottenere fringe benefit aziendali fino a 2.000 euro, esenti dalla dichiarazione dei redditi, mentre per chi non ha figli il limite è di 1.000 euro.

Fringe Benefit 2024: quali sono i requisiti per il bonus?

Questo importo può coprire spese come bollette, affitto o mutuo per la prima casa, la decisione sull’erogazione spetta ai datori di lavoro, il fringe benefit esentasse si applica anche a coloro con reddito assimilato, come co.co.co. e collaboratori a progetto, purché abbiano figli a carico, considerati tali sotto i 24 anni con reddito inferiore a 4.000 euro lordi o sopra i 24 anni con reddito sotto i 2.840,51 euro annui.

Se entrambi i genitori lavorano, ognuno può ricevere fino a 2.000 euro esenti da tasse, indipendentemente dal carico dei figli.

Fringe Benefit 2024: requisiti per il bonus fino a 2.000 euro

Il bonus ridotto (fino a 1.000 euro annui) è disponibile per i dipendenti senza figli a carico, inclusi coloro con reddito assimilato.

Non c’è obbligo legale per le aziende di erogare il fringe benefit, parte della welfare aziendale, la legge di bilancio 2024 permette di destinare il benefit fino a 2.000 euro annui alle utenze domestiche o spese abitative, senza impatto fiscale fino a 1.000 euro per chi non ha figli a carico. Superando la soglia, l’importo eccedente sarà tassato, non solo la parte in eccesso.