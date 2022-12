Notte impegnativa per i soccorsi in Friuli, dove in poche ore si sono verificati una serie di incidenti stradali. Non si registrano vittime.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre si sono verificati una serie di incidenti in Friuli Venezia Giulia.

Non si registrano vittime, ma solo ferite lievi per i conducenti di alcuni veicoli.

Friuli, raffica di incidenti nella notte

La notte tra sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre si è rivelata molto intensa per le squadre di soccorso e le ambulanze del Friuli Venezia Giulia, alle prese con una serie ravvicinata di incidenti.

Partiamo da Moimacco, dove verso le 2 un uomo dopo esser uscito dalla sua auto sarebbe caduto in una cavità limitrofa a un cantiere.

Dopo l’allarme, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato subito sul posto l’automedica e l’ambulanza. In seguito l’uomo in codice giallo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per accertamenti.

Poco prima, intorno a mezzanotte e mezza, nel comune di Reana del Rojale, un animale selvatico sbucato all’improvviso avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del mezzo, facendolo impattare contro la carreggiata.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato in codice verde l’uomo all’ospedale di Udine, per accertamenti.

Auto ribaltata a Udine

Restiamo a Udine, dove verso le 2.30 in via Giuseppe Tullio il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo, ribaltandosi in strada.

L’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo senza conseguenze, tanto da rifiutare i soccorsi e il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato per svolgere degli accertamenti sulle cause del ribaltamento improvviso della vettura.

Due incidenti a Trieste

A Trieste in poche ore si sono verificati due incidenti. Intorno a mezzanotte, lungo la Strada Nuova per Opicina, un’auto si è schiantata contro un albero. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente di 40 anni e la persona che viaggiava accanto, ma per fortuna non in maniera grave.

Entrambi sono stati raggiunti da un’automedica e stati trasportati all’ospedale di Cattinara con ferite fortunatamente non gravi.

In viale D’Annunzio invece si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Nell’impatto è rimasta ferita solo una persona, per fortuna però anch’essa non grave.

Sul posto un’ambulanza che ha subito trasportato la persona ferita in ospedale per accertamenti del caso.