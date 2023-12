Il drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di ieri, mentre il giovane Lorenzo Redaelli si stava recando in macchina all’università. La sua automobile, ad un tratto, è uscita dalla carreggiata e si è scontrata frontalmente con un camion: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Frontale tra auto e camion: l’incidente di venerdì mattina

È morto nel tragitto tra il luogo del sinistro e l’ospedale Lorenzo Redaelli. Il cuore del 22enne si è spento mentre si trovava sull’ambulanza che lo aveva accolto dopo il terribile incidente che aveva fatto a Guidizzolo. Il ragazzo si trovava nei pressi di Mantova in direzione Brescia, dove sarebbe dovuto arrivare per seguire le sue lezioni del giorno in università. Lorenzo, però, non è mai arrivato all’Accademia Laba.

Frontale tra auto e camion: la dinamica

Al momento, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha ucciso ieri Lorenzo Redaelli. Non si conosce il motivo per cui il ragazzo ad un tratto ha abbandonato la corsia di marcia su cui stava viaggiando per invadere quella opposta. A quel punto l’impatto con il camion è stato inevitabile e violentissimo. Lorenzo lascia il padre Andrea, la madre Beatrice e il fratello maggiore Nicola.