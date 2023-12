Un uomo di Monza è stato arrestato per stalking

Un uomo di Monza è stato arrestato per stalking

Un uomo di Monza è stato arrestato per stalking dopo continue minacce e persecuzioni alla ex moglie e alla figlia.

È alta l’attenzione dopo la morte di Giulia Cecchettin, verso i comportamenti persecutori. In questi giorni è stata fatta tanta sensibilizzazione in merito e le segnalazioni di comportamenti sospetti si sono moltiplicate. In quest’articolo parliamo proprio di un uomo violento.

Arrestato per stalking a Monza

Il protagonista è un uomo di Monza, che per anni ha minacciato e perseguitato la ex moglie e la figlia. Nel suo passato ci sono due condanne per gli stessi motivi.

I comportamenti persecutori dell’uomo sono iniziati nel 2022, quando il 52enne è uscito dal carcere. In realtà vi era entrato per il medesimo motivo.

Maltrattamenti, stalking, minacce, non manca nulla nel curriculum di questo uomo che non accettava la fine del matrimonio e l’allontanamento da casa. Una trama che abbiamo visto spesso sfociare in tragedie.

L’arresto dell’uomo di Monza

In questo caso però c’è il lieto fine, infatti le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alle continue denunce della donna, che temeva per la sicurezza propria e della bambina minorenne che ha avuto con l’uomo.

Ai carabinieri di Monza ha raccontato che una volta uscito dal carcere, ha ripreso a tormentarla nuovamente e a rivolgere minacce pesanti.

A destare più preoccupazione nella donna i messaggi vocali contenenti minacce di morte, che inviava direttamente al cellulare della bambina.

Per impedire all’ex moglie di rifarsi una vita, piantonava l’abitazione di quest’ultima . Poi a novembre ha cercato di introdursi con la forza in casa, così terrorizzata la vittima ha chiamato il 112 e gli agenti lo hanno fermato e trasferito di nuovo in carcere.