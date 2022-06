Mamma e figlia di 7 anni sono state azzannate da un pitbull a Cassino, in provincia di Frosinone. La piccola stava andando in bicicletta.

Frosinone, mamma e figlia di 7 anni azzannate da un pitbull

Sono stati istanti di puro terrore quelli che hanno vissuto una donna e la figlia di 7 anni, che si sono conclusi con trenta punti di sutura sulle braccia e sulla pancia. La piccola, residente a Caira, località di Cassino, in provincia di Frosinone, stava andando in bicicletta su una strada secondaria, nei pressi del cimitero tedesco, in compagnia della mamma. Improvvisamente è stata azzannata da un pitbull uscito da un cancello.

La mamma ha cercato di difendere la figlia

La mamma ha tentato di difendere la figlia ed è rimasta a sua volta ferita. Le grida disperate hanno attirato l’attenzione dei residenti e del padrone del cane. La bambina è stata strappata a fatica dalle fauci del pitbull ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, con la madre. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassino, dove i genitori della bambina hanno sporto denuncia.