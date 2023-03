Frosinone, soffoca mentre mangia una pizza: morto 27enne

Il 27enne non riusciva più a respirare dopo aver ingoiato un pezzo di pizza: inutile l'intervento dei soccorsi

Dramma ad Aquino, piccolo comune nella provincia di Frosinone, dove un ragazzo di origini cinesi è morto in una pizzeria. Il 27enne è soffocato a causa di un trancio di pizza che gli ha ostruito le vie respiratorie. Inutile il seppur rapido intervento dei sanitari.

Il 27enne, conosciuto nella zona per il suo lavoro da commerciante, era a cena con i suoi genitori in una pizzeria di Aquino. Il ragazzo, dopo aver ordinato la sua pizza e averla tagliata in tranci, ha cominciato a mangiarla, ma dopo qualche boccone ha iniziato a tossire. Il viso del 27enne è diventato subito viola, mentre lui si è portato entrambe le mani alla gola. Il giovane è svenuto ai piedi del tavolo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo cinese

I genitori dell’uomo sono stati i primi ad intervenire per provare a liberare le vie respiratorie ostruite dal boccone di pizza. Nel frattempo, nel locale sono arrivati anche i medici del 118 allertati da qualcuno tra i presenti. Nessuno, però, è riuscito a salvare il ragazzo che è morto dopo pochi minuti davanti agli occhi dei suoi genitori.