Scatta l’allarme per una fuga di gas in una scuola primaria a Lonate Ceppino (VA): i bambini sono stati evacuate. Due maestre sono in ospedale.

Vigili del fuoco, paramedici e carabinieri hanno raggiunto una scuola primaria a Lonate Ceppino dopo essere stati allertati per una fuga di gas. Al fine di consentire alle autorità di svolgere in sicurezza tutte le verifiche del caso, una classe intera è stata evacuata dall’edificio. A quanto si apprende, i bambini stanno bene mentre due maestre sono state lievemente intossicate.

Fuga di gas in una scuola primaria a Lonate Ceppino

Poco dopo le ore 17:00 di martedì 17 ottobre, una forte puzza di gas avvertita in un’aula della scuola primaria San Lucio di Lonate Ceppino, in provincia di Varese, ha fatto scattare l’allarme. L’odore pungente ha spinto il personale dell’istituto scolastico a far uscire una classe che impegnata in lezioni pomeridiane a uscire dalla struttura in via precauzionale.

In attesa che le autorità allertata raggiungessero la scuola, i bambini e gli insegnanti in servizio si sono recati all’aperto.

L’origine della puzza di metano

Sul posto, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 dislocati a bordo di un’ambulanza e di un’automedica e i carabinieri della tenenza di Tradate. Le autorità competenti hanno esaminato la situazione, constatando che fosse meno grave del previsto.

A quanto si apprende, al momento della segnalazione, era in corso presso la scuola primaria un intervento di manutenzione alla caldaia. A far diffondere il forte odore di metano è stato lo sfiato delle tubature.

Bambini salvi, due maestre lievemente intossicate

Il personale sanitario inviato a Lonate Ceppino da AREU ha soccorso i bambini, 12 in totale, che sono stati valutati dai paramedici sul posto. Nessuno dei piccoli ha avuto necessità di essere sottoposto a cure ospedaliere. Le due insegnanti presenti a scuola, entrambe giovani donne rispettivamente di 26 e 29 anni, invece, sono state portate all’ospedale di Tradate in codice verde. Le docenti, infatti, mostravano lievi sintomi di intossicazione come cefalee e raucedine.

Fortunatamente, però, nessuno dei presenti è stato intossicato in modo preoccupante.