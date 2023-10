Migranti, van si schianta per fuggire dalla polizia: bambini in ospedale

Un van che trasportava 20 migranti si è schiantato sul guard-rail per sfuggire ai controlli della polizia. È successo a Trieste la scorsa notte. Una decina di bambini sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo.

A Rabuiese, in provincia di Trieste, un van che trasportava migranti si è schiantato contro il guard-rail per evitare di fermarsi a un posto di blocco della polizia. Molte persone sono rimaste ferite dallo scontro, tra questi numerosi bambini trasportati all’ospedale pediatrico della città. Anche alcuni adulti hanno fatto ricorso alle cure mediche. Per fortuna non sono state registrate vittime e le ferite dei passeggeri sono lievi.

Sul furgone viaggiavano 21 persone, compreso il conducente: tutti sono rimasti feriti dallo scontro con il guard-rail, ma sono stati dimessi dall’ospedale in mattinata. L’incidente è avvenuto al termine di un inseguimento cominciato a causa del tentativo del conducente di scappare da un controllo della polizia. Lo scontro con il guard-rail è avvenuto la scorsa notte nel comune di Muggia, un piccolo borgo di mare al confine con la Slovenia.

Un caso analogo è accaduto qualche giorno fa in Baviera, dove hanno trovato la morte 7 passeggeri di un furgone che presumibilmente stava tentando di fuggire dai controlli della polizia.