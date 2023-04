Fumata bianca, Elly Schlein annuncia la segreteria del Pd e lo fa dopo lunghe trattative e lo stop sul filo di lana di ieri ora ci sono nomi e compiti. In primis gli auguri a Berlusconi: “Sono ore e giorni di grande apprensione sulla salute di Berlusconi a cui faccio un grande augurio di pronta guarigione”. La nuova segreteria politica del Partito Democratico è stata annunciata in una diretta dal suo profilo Instagram: “Una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano”.

Schlein annuncia la segreteria del Pd

Sono dieci donne e dieci uomini. Tra i nomi annunciati, Marina Sereni si occuperà di diritto alla Salute e sanità, Alessandro Alfieri per le riforme, Giuseppe Provenzano agli Esteri, Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, Marco Furfaro alle iniziative politiche, Maria Cecilia Guerra al Lavoro, Pierfrancesco Majorino alla politica migratoria e diritto alla casa, Sandro Ruotolo all’Informazione e Cultura, Antonio Misiani all’Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia. L’Organizzazione toccherà a Igor Taruffi. Il capo della segretaria del Pd sarà invece Giovanni Gaspare Righi ed il portavoce della segretaria e responsabile cella comunicazione del Pd è Flavio Alivernini.

“Sui diritti nulla va dato per scontato”

Ha detto la segretaria annunciando l’ingresso di Zan con la delega ai diritti: “Lo vediamo anche dalle ultime settimane: sui diritti non possiamo dare per scontata nessuna conquista, abbiamo bisogno di tutto il suo impegno, energia e competenze per fare dei passi avanti e respingere i passi indietro che Meloni vorrebbe fare su questo terreno”.