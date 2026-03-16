Enrica Bonaccorti è venuta a mancare la scorsa settimana e tantissimi volti del piccolo schermo, di cui lei è stata protagonista negli anni ottanta, non hanno voluto mancare per l’ultimo saluto ed il doveroso omaggio, tra le tante persone anche volti dello spettacolo che hanno avuto la fortuna di lavorare assieme a lei.

La lettera di Renato Zero

Al funerale era presente seppur non fisicamente anche Renato Zero, grande amico e per un periodo anche compagno di Enrica Bonaccorti che non ha perso occasione per omaggiarla.

Difatti l’artista ha scritto una lettera che ha consegnato al prete, che l’ha letta durante la cerimonia funebre: “…è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente, a un tratto però mi sono svegliato e non ci sei più. La tua ironia pungente è stimolante… tutto è silenzio e comprendo che dovrò sbrigarmela da solo“. Questa una parte dello scritto che spiega quanto stretto e profondo fosse il legame tra i due.

Il ricordo di Mara Venier

Mara Venier era presente nei primi banchi della chiesa degli Artisti dove è stato celebrato il funerale. Un lutto quello della sua amica Enrica, molto sentito da parte sua, come è risultato evidente nel ricordo celebrato nella puntata di Domenica In e riportato da Biccy.it:

“Avevamo ancora tanto da fare, avevamo fatto tanti progetti insieme, avevamo tanto da raccontarci, da stare insieme, questo è quello che mi fa male e nello stesso tempo penso anche io come lei, ‘ma perché abbiamo perso così tanto tempo?’ Ci volevamo così bene. “

Parole cariche di affetto e significato che suggellano un rapporto vero che nonostante le molteplici difficoltà è stato saldo, anche se è mancato forse l’ultimo saluto con Enrica ancora in vita, con grandissimo dispiacere della “Zia” Mara.