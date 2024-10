Oggi, venerdì 11 ottobre, si sono tenuti i funerali di Sammy Basso, a Tezze sul Brenta, nell’area tra la chiesa e il campo sportivo. Alla cerimonia funebre hanno partecipato più di 5mila persone.

Alle esequie hanno partecipato 5mila persone, tra cui il ministro Luca Ciriani e il governatore Luca Zaia. Tra i tanti presenti, anche due ragazzi italiani affetti anch’essi da progeria, la stessa rarissima malattia di Sammy Basso.

All’arrivo del feretro, alle 14.50, il silenzio dei presenti è stato accompagnato dalle campane suonate a festa. Il funerale è poi iniziato alle 15.30. In memoria di Sammy tanti colori e l’esibizione del gruppo di recitazione ‘Mendicanti di sogni’.

Il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, ha proclamato il lutto cittadino per questa giornata. Lutto cittadino anche a Schio, in provincia di Vicenza, dove Sammy era nato.

“Sammy rimarrà immortale e non solo perché ha donato gli organi alla scienza ma anche perché ha contribuito a far conoscere la progeria. Mi diceva spesso: non servirà a me, ma a quelli che verranno dopo”.