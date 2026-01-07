Funerali di Riccardo Minghetti: un commovente tributo a un giovane indimenticabile

Un giovane dal sorriso contagioso, Riccardo Minghetti ha saputo lasciare un'impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Un tragico evento ha colpito la comunità di Roma, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha conosciuto Riccardo Minghetti, un ragazzo di 16 anni, tragicamente scomparso nella strage di Crans-Montana. Riccardo non era solo un giovane studente, ma un punto di riferimento per amici e compagni di scuola, amato per il suo spirito vivace e la sua gentilezza.

Ricordi di un giovane speciale

Ruggero, uno dei maestri di nuoto di Riccardo, ha espresso all’agenzia Adnkronos il suo profondo dispiacere per la perdita. \”Riccardo era una persona sensibile e dolce, capace di portare gioia anche nei momenti di maggiore serietà\”. Fin da piccolo, il suo carattere vivace lo ha reso un allievo speciale, sempre pronto a mettersi in gioco e a condividere la sua passione per il nuoto.

Un alunno amato e rispettato

Il liceo scientifico \”Stanislao Cannizzaro\”, dove Riccardo studiava, ha organizzato una commemorazione toccante. La dirigente scolastica, Giuseppa Tomao, ha coordinato la presenza di studenti e insegnanti ai funerali, sottolineando quanto fosse conosciuto e rispettato da tutti. \”Riccardo era sempre pronto ad aiutare, come quando ha contribuito ad allestire l’albero di Natale nella scuola\”, ha commentato un suo compagno, evidenziando il coinvolgimento e l’entusiasmo che caratterizzavano la sua vita scolastica.

Il cordoglio della comunità

La basilica dei Santi Pietro e Paolo, situata nel quartiere Eur, ha accolto centinaia di persone durante i funerali di Riccardo. Gli studenti hanno partecipato con grande rispetto, indossando abiti scuri in segno di lutto. In tutta la scuola, è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Riccardo e delle altre vittime della tragedia.

Supporto psicologico per gli studenti

In seguito a questo tragico evento, la scuola ha attivato una task force di psicologi per supportare studenti, insegnanti e famiglie, evidenziando l’importanza del benessere emotivo in momenti di crisi. La preside ha affermato: “È fondamentale che tutti possano condividere il proprio dolore e trovare un sostegno”.

Il ricordo degli amici

Gli amici di Riccardo hanno organizzato una veglia in sua memoria, testimoniando il forte legame che li univa. Ludovica, una delle sue migliori amiche, ha raccontato: “Ci eravamo sentiti pochi giorni prima di Capodanno. Riccardo era sempre così vivo e pieno di entusiasmo. Era un amico straordinario”. La loro amicizia, costruita nel tempo, rappresentava un legame profondo e sincero, caratterizzato da risate e momenti indimenticabili.

La presenza del sindaco e della comunità

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Riccardo, annunciando la propria partecipazione ai funerali. Questo gesto ha dimostrato quanto la comunità si stringa in un abbraccio collettivo attorno a chi vive il dolore di una perdita così grande. “La nostra comunità è in lutto per Riccardo e per tutte le vittime di questa tragedia”, ha affermato il sindaco, sottolineando l’importanza della solidarietà in momenti di crisi.

La memoria di Riccardo Minghetti rimarrà viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. La sua allegria, il suo sorriso e il suo spirito vivace continueranno a ispirare chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.