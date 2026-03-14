L’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti oggi, sabato 14 marzo, alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Tantissimi presenti commossi.

Funerali Enrica Bonaccorti: commozione durante l’omelia, l’ex marito: “Un amore grande”

Si sono celebrati oggi, sabato 14 marzo, i funerali di Enrica Bonaccorti, conduttrice, scrittrice, volto della tv, scomparsa lo scorso 12 marzo all’età di 76 anni. Bonaccorti aveva più volte raccontato del tumore al pancreas che l’aveva colpita, diagnosticato come inoperabile.

Il feretro di Enrica Bonaccorti è arrivato alla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note de “La lontananza” di Domenico Modugno che porta la firma dell’autrice scomparsa.

Il suo arrivo, accompagnato dalla figlia della conduttrice, Verdiana, e l’ex marito, Arnaldo Del Piave, è stato accolto da un forte applauso. I funerali hanno avuto inizio alle ore 15 circa.

L’uscita della salma

A celebrare l’omelia monsignor Antonio Staglianò, rettore della Chiesa degli Artisti di Roma, tra lacrime e commozione, alla presenza della famiglia, di amici, ex colleghi, e stimatori.

La salma di Enrica Bonaccorti è uscita dalla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note de “Il cielo” di Renato Zero, accolta da un bagno di folla attorno al carro funebre. Tra le centinaia di persone presenti, estimatori della conduttrice visibilmente commossi hanno urlato: “Ciao Enrica, ti vogliamo bene”.

Le strazianti parole dell’ex marito

“È stato un amore grande e mi ha aiutato nella vita ad andare avanti nelle scelte giuste. Abbiamo viaggiato, abbiamo fatto tante cose insieme e sono contento di averle donato momenti bellissimi”, sono le parole commosse di Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, nel giorno dei funerali. “Abbiamo vissuto cinque anni insieme e abbiamo perso un bambino. Oggi le dico grazie”, ha aggiunto l’ex marito.

La morte di Enrica Bonaccorti lascia un grande vuoto dalla tv al teatro ma regala anche un messaggio di forza e coraggio, di una donna che ha vissuto la malattia sempre con positività e forza.