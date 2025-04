Funerali Papa Francesco, colpo di scena: è presente anche Assange

In una giornata storica e carica di emozione, Piazza San Pietro ha accolto oggi, 26 aprile, migliaia di fedeli e personalità da tutto il mondo per rendere omaggio a Papa Francesco. Tra i presenti, a sorpresa, anche Julian Assange: il fondatore di Wikileaks, accompagnato dalla moglie e dai figli, ha preso parte ai funerali, attirando l’attenzione dei media internazionali.

Un’apparizione simbolica che ha aggiunto un ulteriore elemento di rilievo a un evento già destinato a entrare nella storia.

Julian Assange, il fondatore di Wikileaks

Julian Assange è un giornalista, programmatore e attivista australiano. Noto soprattutto per aver fondato WikiLeaks nel 2006, una piattaforma pensata per pubblicare documenti segreti, informazioni coperte da riservatezza e dati sensibili, spesso legati a casi di corruzione, spionaggio e crimini di guerra.

WikiLeaks ha avuto un impatto enorme sulla geopolitica mondiale, specialmente nel 2010, quando ha diffuso migliaia di documenti riservati degli Stati Uniti, inclusi dossier militari sulla guerra in Iraq e Afghanistan, e comunicazioni diplomatiche. Queste rivelazioni hanno scatenato un’ondata di scandali e tensioni internazionali. Assange è diventato rapidamente una figura simbolica della libertà di informazione, ma anche estremamente controversa: per alcuni è un eroe della trasparenza, per altri un criminale che ha messo a rischio vite umane.

Dal 11 aprile 2019 al 24 giugno 2024, Julian Assange è stato detenuto nella prigione di Belmarsh, nel Regno Unito, prima per aver violato i termini della libertà su cauzione a seguito di accuse di stupro in Svezia (poi archiviate) e successivamente per una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, accusato di cospirazione.

Dopo anni di battaglie legali, il 25 giugno 2024 ha patteggiato con la giustizia americana, dichiarandosi colpevole di un solo capo d’accusa. Scontata la pena durante la detenzione nel Regno Unito, è tornato libero e ha fatto ritorno in Australia con la moglie Stella Moris e i figli.

Funerali Papa Francesco, colpo di scena: è presente anche Assange

Al funerale di Papa Francesco, tra i presenti c’era anche Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. Il giornalista è stato avvistato tra i fedeli in Piazza San Pietro. Alcuni scatti e riprese lo ritraggono insieme alla moglie, Stella Morris Gabriel, e ai loro due figli, mentre percorrevano via della Conciliazione.