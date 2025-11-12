Fung-Wong: Evacuazioni e Preparativi a Taiwan per la Tempesta Tropicale

Con l’avvicinarsi della tempesta tropicale Fung-Wong, Taiwan si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Nella giornata di mercoledì, oltre 3.300 residenti sono stati costretti ad evacuare le loro abitazioni, mentre le autorità meteo avvertono di forti piogge e raffiche di vento.

La Central Weather Administration di Taiwan ha confermato che la tempesta, precedentemente classificata come super tifone, è attesa per la serata di mercoledì.

Attualmente si trova a circa 140 chilometri a sud-ovest dell’isola, con venti che raggiungono i 72 km/h e raffiche fino a 101 km/h.

Le conseguenze della tempesta nelle Filippine

Prima di colpire Taiwan, Fung-Wong ha già lasciato il segno nelle Filippine, causando purtroppo la morte di 18 persone a causa di alluvioni e frane. Le autorità locali stanno monitorando la situazione con attenzione, poiché la tempesta ha iniziato a indebolirsi mentre si avvicina a Taiwan.

Preparativi e misure di sicurezza

In previsione dell’arrivo della tempesta, scuole e aziende in diverse regioni del sud e dell’est di Taiwan sono state chiuse. Inoltre, tutti i voli nazionali sono stati annullati per garantire la sicurezza dei cittadini. Le comunità stanno affrontando inondazioni e forti piogge, con alcune zone del nord che hanno registrato accumuli di pioggia superiori a 783,5 mm.

Zone più colpite e evacuazioni

Le evacuazioni si concentrano principalmente nella contea di Hualien, situata sulla costa orientale dell’isola, nota per la sua vulnerabilità a frane e terremoti. Recentemente, questa regione ha subito gravi danni a causa di un altro tifone, che ha provocato la morte di almeno 19 persone a causa dell’overflow di un lago di barriera.

I rischi dei laghi di barriera

I laghi di barriera si formano a seguito di accumuli di acqua piovana e frane, e la loro gestione è complicata in caso di condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti della Forest Bureau di Taiwan stanno monitorando attentamente la situazione, poiché un lago di barriera nelle montagne è stato oggetto di attenzione per tutta la settimana.

Un video diffuso dai media locali mostra un torrente che straripa in un villaggio di Hualien, dove le acque alte hanno spinto via un’automobile. Un altro video documenta come una strada in una zona bassa sia stata completamente sommersa da acque impetuose, evidenziando i rischi associati a questa tempesta.

Previsioni meteorologiche e impatti futuri

Le avvertenze per le forti piogge rimarranno in vigore in diverse parti di Taiwan fino a giovedì mattina, quando Fung-Wong dovrebbe spostarsi verso il mare. Le previsioni indicano che la tempesta continuerà a indebolirsi e potrebbe trasformarsi in una depressione tropicale mentre si allontana dall’isola.

Gli effetti combinati della tempesta e di un sistema di venti stagionali da nord-est porteranno a precipitazioni significative, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali di Taiwan. Gli esperti avvertono che, nonostante il degrado della tempesta, i cittadini devono rimanere vigili e preparati a fronteggiare eventuali emergenze.