Regolamento di conti fra giovanissime in Sicilia e furioso pestaggio fra ragazzine alla fermata dell’autobus.

Da quanto si apprende nella giornata dell’11 gennaio cinque minorenni ed una maggiorenne hanno iniziato a picchiarsi furiosamente a Scicli. Ma cosa è accaduto e per quali motivi?

Furioso pestaggio fra ragazzine

I media spiegano che la rissa avrebbe avuto la connotazione di una sorta di regolamento di conti fra due distinti gruppi, con botte da orbi tra 6 ragazzine straniere alla fermata del bus a Scicli. I dati dicono che ad un certo punto 5 minorenni e una maggiorenne si sono picchiate in largo Gramsci.

Del gruppo coinvolto nella rissa tre ragazzine erano residenti a Scicli e tre a Santa Croce.

L’agguato al capolinea dell’autobus

E pare che un primo gruppetto attendesse al capolinea l’altro terzetto. È scattata la rissa e ad un certo punto qualcuno ha chiamato i carabinieri della territoriale. Una delle giovanissime è stata medicata al presidio territoriale di emergenza di Scicli e la prognosi è di un paio di giorni.

I militari della tenenza hanno sedato la rissa sono e trasferito in caserma le protagoniste per l’identificazione e per l’audizione a verbale da parte dei militari della Tenenza di Scicli ed in presenza dei genitori.