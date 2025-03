Furti d'auto in ospedale: la sicurezza è un miraggio a Careggi

Dipendenti esasperati per i continui furti d'auto nel parcheggio interno dell'ospedale di Careggi.

Un problema crescente nel parcheggio dell’ospedale

Negli ultimi mesi, il parcheggio interno dell’ospedale di Careggi a Firenze è diventato un vero e proprio campo di battaglia per i dipendenti, vittime di continui furti d’auto. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie si trovano a dover affrontare una situazione insostenibile, con la paura di tornare al proprio veicolo e scoprire che è stato vandalizzato o, peggio, rubato. La frustrazione è palpabile e molti di loro hanno espresso il loro malcontento, dichiarando: “Siamo esasperati”.

Telecamere di videosorveglianza: un deterrente inefficace

Nonostante la presenza di ben 200 telecamere di videosorveglianza, i furti continuano a verificarsi con una frequenza allarmante. Questo solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure di sicurezza adottate. Le telecamere, infatti, sembrano non essere sufficienti a dissuadere i ladri, che operano con sempre maggiore audacia. I dipendenti dell’ospedale si chiedono se sia il caso di rivedere le strategie di sicurezza, magari aumentando la presenza di personale di vigilanza o implementando sistemi di allerta più avanzati.

Le conseguenze psicologiche e professionali dei furti

La situazione non è solo una questione di beni materiali; i furti d’auto hanno un impatto significativo sul benessere psicologico dei dipendenti. La costante preoccupazione di subire un furto può influenzare la loro capacità di lavorare serenamente, creando un ambiente di lavoro teso e stressante. Inoltre, la perdita di un veicolo può comportare difficoltà logistiche e finanziarie, aggravando ulteriormente la situazione. È fondamentale che le istituzioni prendano atto di questo problema e agiscano per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sereno per tutti.