Furto al Louvre: Nuove Accuse e Dettagli Sugli Arresti Recenti

Il furto avvenuto il mese scorso al Louvre, il museo più visitato al mondo, ha suscitato un forte clamore nell’opinione pubblica e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo l’irruzione audace che ha fruttato ai ladri un bottino stimato di 88 milioni di euro in gioielli, le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti.

Nuovi sviluppi nelle indagini

Sabato scorso, il procuratore di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato che due nuovi sospetti sono stati formalmente accusati di aver partecipato a un furto commesso da un gruppo organizzato. Il primo è un uomo di 37 anni, accusato di partecipazione a un furto da parte di un’organizzazione criminale, mentre la seconda, una donna di 38 anni, è accusata di complicità.

Dettagli sugli arresti

Questi arresti sono avvenuti a seguito di un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di cinque persone mercoledì. Tuttavia, tre di esse sono state rilasciate senza accuse. I due nuovi indagati, attualmente in custodia, hanno negato ogni coinvolgimento nella rapina, come riportato dal procuratore.

Il colpo e le sue conseguenze

Il furto è avvenuto in pieno giorno il 19 ottobre, e ha visto almeno quattro ladri entrare nel museo, portando via preziosi gioielli. Tra i beni rubati vi è anche un oggetto di grande valore storico, la corona dell’imperatrice Eugénie. Nonostante i rapinatori abbiano agito con audacia, hanno commesso errori e lasciato dietro di sé indizi cruciali.

Indizi e prove raccolte

Gli investigatori hanno rinvenuto diversi oggetti sulla scena del crimine, tra cui un casco da motociclista, guanti e attrezzature per il taglio. Grazie a oltre 150 campioni di DNA e impronte raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare formalmente uno degli arrestati. L’analisi di queste prove ha svolto un ruolo fondamentale nel proseguimento delle indagini.

Il profilo dei sospetti

Tra i sospetti già arrestati, vi sono due uomini provenienti da Aubervilliers, un sobborgo a nord-est di Parigi. Uno di loro, un cittadino algerino, era in procinto di partire per il suo Paese d’origine quando è stato catturato all’aeroporto di Charles de Gaulle. L’altro è un francese già noto alle autorità per reati simili, con precedenti per furto risalenti al 2008 e 2014.

Le reazioni e la strategia legale

Il legale della donna accusata ha dichiarato che la sua cliente è profondamente scossa e non comprende come possa essere coinvolta in un crimine di tale portata. La difesa si prepara a contestare le accuse, mentre l’indagine prosegue per determinare se altri complici siano coinvolti nel furto, o se il colpo sia stato commissionato da qualcuno.

Le autorità continuano a cercare i gioielli rubati, che al momento non sono stati recuperati. La complessità del caso e la notorietà delle opere d’arte coinvolte rendono questo furto uno degli episodi più significativi della recente cronaca giudiziaria francese, evidenziando la necessità di una vigilanza costante nei luoghi di grande valore culturale.