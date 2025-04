Un furto audace al Romics

Il mondo del collezionismo è stato scosso da un episodio di furto che ha avuto luogo durante l’ultima giornata della 34esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, tenutosi alla nuova Fiera di Roma. Un mazzo di carte da gioco Pokemon, del valore di 1.200 euro, è stato rubato dallo stand di uno dei più noti YouTuber italiani, CiccioGamer89, il cui vero nome è Mirko Alessandrini. Questo evento ha catturato l’attenzione non solo dei fan del festival, ma anche dei media, sottolineando la vulnerabilità anche in un contesto festivo.

La dinamica del furto

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, il ladro, identificato come Natalino Diego C., un giovane di 20 anni, ha agito con destrezza. Approfittando di un momento di distrazione, ha allungato la mano oltre le transenne per afferrare il prezioso mazzo di carte della serie “Eclissi Cosmica”. La rapidità dell’azione ha sorpreso i presenti, ma non CiccioGamer89, che ha prontamente rincorso il ladro, dimostrando un impegno non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella dei suoi fan e collezionisti.

Le conseguenze legali

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, arrestando il giovane ladro poco dopo il furto. La convalida dell’arresto è avvenuta davanti al giudice monocratico della sesta sezione penale del tribunale di piazzale Clodio, con il pubblico ministero Mauro Masnaghetti presente. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante eventi di grande affluenza come il Romics, dove la presenza di migliaia di visitatori rende difficile il controllo totale delle aree espositive.

CiccioGamer89 e il suo impatto

Mirko Alessandrini, noto come CiccioGamer89, è uno dei content creator più influenti in Italia, con oltre tre milioni di iscritti sul suo canale YouTube. La sua popolarità è cresciuta grazie a video di gameplay, ma anche a contenuti vari come video di cucina e documentazione del suo percorso di dimagrimento. La sua presenza al Romics ha attirato un vasto pubblico, rendendolo uno degli ospiti più attesi. Questo furto non solo ha colpito il suo stand, ma ha anche messo in luce le sfide che i creatori di contenuti affrontano in eventi pubblici.