Furto milionario al sex shop: i ladri scappano con vibratori placcati in oro

Furto milionario in un sex shop spagnolo: i ladri scappano con otto vibratori placcati in oro.

Tre malviventi gaudenti mettono a segno un colpo molto particolare in un negozio specializzato di Siviglia. Cioè? I ladri sono scappati via da una rivendita legata all’azienda specializzata in giocattoli erotici, Dreamlove, con “otto dei suoi vibratori più preziosi, alcuni dei quali placcati in oro 24 carati”.

Ladri scappano con vibratori placcati in oro

Il colpo risale a qualche giorno fa ma la notizia sta avendo una vastissima eco social.

Il negozio visitato dai ladri si trova a Siviglia ed il terzetto di ladri sembra essere andato a bott…, ehm, no, a colpo sicuro puntando via i giocattoli erotici più preziosi di quel tempio del porno. Attenzione, si parla di un bottino da capogiro, a contare che un solo “coso” placcato in oro può arrivare a costare ben 15mila euro.

Uno solo può costare 15mila euro

La polizia sta indagando e secondo una prima ricostruzione i malviventi sono entrati nell’azienda poco prima della mezzanotte e dirigendosi quindi immediatamente dove erano custoditi i dildo dorati.

Il direttore commerciale Idiared Aponte ha parlato di “un furto da decine e decine di migliaia di euro, ma non credo che sarà molto facile per i ladri rivenderli, sono giocattoli di lusso e molto rari sul mercato, non credo che riusciranno a incassare in fretta il frutto della rapina“.