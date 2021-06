G7, Kate Middleton su Lilibet Diana: “non l’ho ancora vista”

Durante la sua partecipazione al G7 , Kate Middleton ha risposto alle domande dei giornalisti sulla nipotina appena nata

Nell’ambito della sua partecipazione al G7 in Cornovaglia, Kate Middleton ha dimostrato agli occhi del mondo, ancora una volta, tutte le sue qualità di futura regina. Anche quando ha provato a dribblare le domande su Lilibet, la nipotina appena nata.

L’impegno di Kate Middleton al G7

Prove da regina per Kate Middleton durante la sua partecipazione al G7 in Cornovaglia. La Duchessa di Cambridge non solo ha incantato i presenti con le sue eleganti movenze e il tubino rosa ( firmato Alexander McQueen) che ne sottolineava il fisico perfetto.

Sempre nell’ambito degli incontri previsti nell’agenda della sua partecipazione al G7 infatti, Kate ha visitato la Connor Down Academy – una scuola nella cittadina di Hayle – insieme alla first lady americana Jill Biden.

G7, la complicità di Kate Middleton con Jill Biden

Un incontro importante e un ruolo di primo piano per la duchessa che fa capire quanto si punti su di lei per risollevare l’immagine della Corona inglese in seguito alle polemiche suscitate dalle esternazioni dei duchi di Sussex Meghan e Harry.

Kate infatti è stata la prima della Royal Family a essere impegnata in un incontro ufficiale. Un impegno che ha svolto con il solito stile che la contraddistingue.

Non solo affrontando temi importanti come l’emancipazione delle donne e l’importanza degli anni pre-scolastici dei bambini ma anche dimostrando un feeling non indifferente con Jill Biden. Le due sono infatti apparse a più riprese sorridenti e molto prese nella loro conversazione. Confermando, ancora una volta, che Kate ha tutte le carte in regola per poter affrontare in futuro, il ruolo di Regina.

Kate Middleton al G7: le domande su Lilibet

Solo per un attimo il suo sorriso un po’ algido sembra aver avuto qualche difficoltà a nascondere il suo stato d’animo.

Sempre a margine della sua intensa giornata con Jill Biden, una giornalista le ha infatti chiesto una dichiarazione in merito alla nascita – avvenuta il 4 giugno in California – della nipotina Lilibet Diana, secondogenita di Meghan e Harry.

“Le auguro il meglio, non vedo l’ora di conoscerla. Non l’abbiamo ancora fatto, Spero proprio accada presto” ha detto frettolosamente cercando di dribblare l’argomento spinoso prima che ne nascesse una polemica. Le hanno quindi chiesto se almeno fosse riuscita a vederla in videochat e la Duchessa con un sorriso tiratissimo ha risposto di no.

Poche parole, nascoste da un sorriso che ai più è sembrato non molto spontaneo – tanto che qualche meme è gia apparso sui social – che non lascia intravedere una situazione proprio rilassata con Meghan e Harry.