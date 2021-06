Prima fa una battuta durante la foto di gruppo del G7 poi taglia la torta in suo onore con una sciabola: la Regina Elisabetta ruba la scena a tutti

Al G7 partecipano i capi di Stato e di governo delle nazioni più industrializzate del mondo ma venerdì, tutti gli occhi erano inevitabilmente puntati su di lei, la Regina Elisabetta II. Che non ha di certo tradito le aspettative dei fotografi e dei giornalisti presenti.

La Regina Elisabetta al G7

Iniziato ufficialemente venerdì 11 giugno in Cornovaglia, il G7 a presidenza britannica del 2021 è il primo vertice in presenza post- pandemia.

Proprio per questo riveste un rilievo particolare: “Un’occasione ‘enorme’ per accelerare l’uscita dei rispettivi Paesi e del mondo dalla miseria della pandemia”ha affermato Boris Johnson quando ha aperto i lavori nel resort di Carbis Bay.

Eppure, nonostante la presenza dei rappresentanti dei paesi più industrializzati al mondo, durante la sua presenza la Regina del Regno Unito Elisabetta II ha letteralmente rubato la scena a tutti.

Sarà perchè ormai – complice anche Andy Warhol – è una sorta di icona pop che piace perfino ai più giovani e per questo evoca un quel nostalgico senso di sicurezza venuto meno dopo la pandemia. Sarà perchè nulla sembra scalfirla e tutti attendono la sua reazione alle continue “iniziative” dei Duchi di Sussex.

Tutte le attenzioni dei fotografi erano concentrate proprio sull’inossidabile Regina più che sui capi di Stato e di Governo o sulla inappuntabile e sempre radiosa Kate Middleton.

La regina ha infatti presenziato ufficialmente durante il G7 di venerdì insieme al resto della famiglia reale, tra cui il principe Carlo e la moglie Camilla, il principe William e Kate.

La battuta della Regina Elisabetta durante la foto di gruppo al G7

Durante la foto di gruppo con tutti i leader, la regina ha spezzato l’atmosfera piuttosto ingessata della situazione – appesantita dal necessario distanziamento personale a causa della pandemia – con una battuta che ha suscitato le risate di tutti i presenti:

“Deve sembrare che vi state divertendo?”

Il tutto con quella sua espressione imprescrutabile che ha reso la situazione ancora più surreale. Il Premier Johnson ha dunque risposto che: ” Sì, assolutamente…ci stiamo divertendo, nonostante le apparenze!”

G7, la Regina Elisabetta taglia la torta…con la sciabola

Apparsa in grande forma nonostante i dolori che non le sono di certo mancati negli utlimi tempi – dai problemi della spinosa questione dell’intervista “bomba” di Harry e Meghan Markle alla morte dell’amato consorte – la Regina ha poi di nuovo catalizzato l’attenzione durante il Big Lunch Event quando ha tagliato la torta in suo onore con una sciabola del cerimoniale.