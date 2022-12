La trasmissione Chi l’ha visto continua ad occuparsi del caso di Gaia Randazzo, la 20enne che è scomparsa da un traghetto.

Un passeggero ha dichiarato che a bordo erano presenti molte persone ubriache e che potrebbe essere rimasta vittima di malintenzionati.

Gaia Randazzo scomparsa sul traghetto, un passeggero: “Forse vittima di malintenzionati”

Durante la puntata di Chi l’ha visto, andata in onda mercoledì 7 dicembre, si è parlato del caso di Gaia Randazzo, la giovane di 20 anni che la notte tra il 10 e l’11 novembre è scomparsa su un traghetto che da Genova avrebbe dovuto portarla a Palermo.

In studio erano presenti Angela Palazzolo, madre della ragazza, e Aldo Ruffino, avvocato difensore della famiglia. La redazione del programma ha ricevuto varie segnalazioni su ciò che è accaduto sul traghetto. Secondo un camionista che ha viaggiato sullo stesso traghetto, a bordo della nave erano presenti moltissime persone ubriache. Secondo quanto dichiarato, quel luogo non sarebbe stato sicuro per Gaia e per il fratello di 15 anni.

Gaia Randazzo vittima di malintenzionati?

L’ipotesi è che la ragazza possa essere stata avvicinata da un malintenzionato. La famiglia della giovane continua a respingere la pista del suicidio e la mamma ha spiegato che non ne aveva il motivo, visto che pensava al futuro e aveva molti progetti. “In lei non ho mai visto cambiamenti d’umore preoccupanti prima della scomparsa. Siamo convinti che le sia successo qualcosa” ha dichiarato. “La speranza è che la Procura di Palermo ascolti tutti i passeggeri che quella sera erano a bordo della nave.

Potrebbe essere molto importante, soprattutto alla luce delle segnalazioni che abbiamo ricevuto questa sera” ha aggiunto il legale.