Galbiate, perde il controllo dell’auto e si scontra con un albero: morto a 19 anni

Galbiate, perde il controllo dell’auto in via Milano, si scontra con un albero e finisce in una scarpata: Lorenzo è morto malgrado soccorsi immediati

Tragedia della strada a Galbiate, in provincia di Lecco, dove un 19enne perde il controllo dell’auto e si scontra con un albero: il povero Lorenzo Arosio è morto in via Milano nella serata di giovedì 8 luglio. L’incidente stradale che ha visto Lorenzo soccombere ha avuto dinamiche che sono ancora in fase di accertamento, ma in quanto a step finale e drammatico esito purtroppo non ha segreti.

L’auto alla cui guida era Lorenzo ad un certo punto ha perso aderenza e si è schiantata contro un albero, secondo un triste canovaccio del dolore che non è raro nelle cronache nazionali.

Galbiate, si scontra con un albero: morto il giovane Lorenzo

La centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la chiamata di alert subito dopo le 19.00: la chiamata parlava di un incidente stradale che si era verificato in via Milano, nel tratto che unisce l’abitato di Galbiate con la frazione di Imberido di Oggiono in cui Lorenzo era abitava.

La segnalazione parlava di un ragazzo che aveva perso il controllo del mezzo. E i primi accertamenti sulle dinamiche porterebbero ad indicare nell’asfalto viscido l’elemento di innesco del sinistro, sinistro conclusosi con l’auto di Lorenzo che dopo lo schianto addosso ad un albero si è ribaltata ed è finita in fondo ad una scarpata.

Galbiate, si scontra con un albero, morto 19enne: soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, le unità della polizia municipale e le pattuglie della Polizia stradale.

Purtrppo i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del guidatore, mentre gli agenti hanno avviato i primi rilievi, regolato i flussi di viabilità ed allertato magistrato di turno e medico legale. La comunità di Galbiate è rimastra annichilita alla notizia della morte di Lorenzo, un giovane solare e benvoluto da tutti, con molti amici e molti interessi.

Un morto a Galbiate, auto si scontra con un albero: pochi giorni fa un altro incidente

Gli incidenti che si concludono con l’impatto contro gli alberi ai lati della carreggiata sono particolarmente insidiosi, e nella stessa zona, in area Legnano, solo pochi giorni fa i media locali segnalano un altro incidente in cui nello scontro fra una vettura con a bordo due 20enni ed uno scooter aveva perso la vita un centauro di 32 anni.