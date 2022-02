Galli contrario ad eliminare il Green pass: “Sarebbe corretto mantenere quanto organizzato”

"Sarebbe corretto mantenere quanto è stato organizzato faticosamente nel tempo": questa l'opinione di Massimo Galli sul futuro del Green pass.

Il docente della Statale di Milano, Massimo Galli, è stato ospite di Luisella Costamagna nel programma “Agorà”, e ha risposto in maniera eloquente alla domanda sulla possibile rimozione del Certificato verde in caso di ulteriori miglioramenti a livello epidemiologico:

Il professor Galli ha proseguito il suo intervento parlando degli utlimi bollettini Covid, che evidenziano un netto calo dei contagi ma un numero di morti ancora piuttosto ragguardevole:

«Mi piacerebbe avere una spiegazione chiara. Posso aggrapparmi al fatto che il nostro è un paese molto anziano e tra i colpiti di quest’ultima grande ondata ci sono stati molti anziani. Una delle cose che vorrei sapere è quanti decessi tra quelli registrati sono Omicron. Questo ci permetterebbe di capire come dovremmo regolarci nei confronti della variante, che per molti versi è responsabile di una percentuale minore di casi gravi. Ma se i casi gravi sono comunque non pochi, qualche preoccupazione resta per quanto riguarda gli aspetti clinici».