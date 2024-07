Gallipoli, il conto è troppo caro: rissa tra ristoratore e clienti

Polemiche per un conto ritenuto eccessivamente “salato” e lamentele per il vino caldo e il pesce surgelato sono state le scintille che hanno fatto scattare una rissa tra un ristoratore di Gallipoli e cinque clienti sulla riviera Armando Diaz.

Gallipoli, il conto è troppo salato: scatta la rissa tra ristoratore e clienti

Nonostante il tentativo del ristoratore di calmare gli animi abbassando il conto da 265 a 250 euro, la tensione non si è placata. Probabilmente, l’intento dei clienti era quello di andare via senza pagare.

Il diverbio, iniziato al tavolo del ristorante, si è rapidamente trasformato in un confronto acceso che è proseguito per strada, sotto gli occhi increduli di numerosi passanti, tra cui molti turisti. La situazione è degenerata in pochi minuti, con le parti coinvolte che si scambiavano insulti e accuse reciproche.

La presenza di testimoni ha aumentato la confusione e l’agitazione, rendendo ancora più difficile riportare la calma. Alla fine, l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per separare i contendenti e ripristinare l’ordine sulla riviera Armando Diaz. L’episodio ha suscitato un certo scalpore tra i residenti e i visitatori, mettendo in evidenza come questioni legate alla qualità del servizio e ai prezzi possano rapidamente sfociare in situazioni di conflitto aperto.