Gardaland, Jumanji The Labirinth e le novità della stagione 2023

Castelnuovo del Garda, (askanews) – Il taglio di una liana per inaugurare la più esotica delle nuove attrazioni di Gardaland 2023: Jumanji The Labirinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi, dove i visitatori affrontano una serie di prove prima di riuscire a salvare Jumanji dalla siccità che ne minaccia l’esistenza, tra specchi, deviazioni, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa.

Tra le novità della stagione, il nuovo live show Nautilus al Gardaland Theatre, che immerge lo spettatore in un’esplorazione sottomarina negli abissi oceanici. E un omaggio allo skyline della città di Milano, con i suoi 11 grattacieli in scala 1:20, fedelmente riprodotti con quattrocentomila mattoncini Lego.

Per i più piccoli, arriva a Gardaland JJ di Cocomelon, per incontrarli e ballare assieme a loro. E le avventure in 4D di Mowgli del Libro della Giungla. Il primo Parco divertimenti d’Italia, meta agognata di giovani e piccini, è sempre di più una destinazione turistica a livello europeo, con il 25 per cento di visitatori stranieri, soprattutto da Germania, Austria e Svizzera.

Ma quali sono le attività che attraggono di più le famiglie? Sabrina De Carvalho, amministratore delegato di Gardaland:

“Alle famiglie piacciono i giochi che tutta la famiglia può fare insieme, per creare una memoria insieme”.

Con tre milioni di presenze nel 2022, Gardaland ha superato i visitatori prima della pandemia. E punta nel 2023 a un’ulteriore crescita e a un continuo rinnovamento delle strutture. “Sì, abbiamo investito 50 milioni di euro negli anni, e sempre facciamo investimenti. Sono investimenti che durano abbastanza tempo. Il piano per fare una nuova attrazione dura più o meno tre o quattro anni”.

Obiettivo di Gardaland è di attrarre nuovi visitatori, soprattutto stranieri, anche grazie alla collaborazione con grandi player dell’intrattenimento mondiale, come Lego e Sony Pictures.