Il caso di Garlasco nel corso delle ultime settimane ha subito un cambio di passo dopo essere stato dato per concluso per quasi 18 anni, le nuove tecnologie potrebbero ribaltare gli scenari già dati per certi e che vedono Alberto Stasi in carcere. A questo proposito è intervenuto a “Quarto Grado” il legale di Andrea Sempio, uno dei principali indiziati per il delitto.

Manca il movente del delitto

Il legale di Andrea Sempio l’avvocato Lovati è intervenuto nella trasmissione di Rete 4 “Quarto Grado” cercando di sciogliere i tanti dubbi che il caso si porta dietro da quasi 18 anni.

“Non troviamo un movente sufficiente nè per Stasi nè per Sempio tale da commettere un omicidio del genere” queste le parole del legale che però allo stesso tempo ammette che non vi siano ancora prove o indizi per sostenere questa sua ipotesi.

Uccisa per aver scoperto uno scandalo sessuale

Lovati ipotizza un movente che potrebbe aver portato poi all’omicidio di Chiara Poggi. La vittima avrebbe scoperto un giro di scandali sessuali legati al Santuario della Madonna della Bozzola e si stava preparando denunciare tali fatti.

Inoltre si spinge oltre spiegando il perché dell’uccisione della giovane ragazza – “Il killer viene assoldato da qualcuno per eliminare un personaggio scomodo“.

Infine Stasi, per Lovati una pedina manovrata da chi ha organizzato l’omicidio, il racconto di stasi risulterebbe inverosimile ed inoltre avrebbe mentito su convincimento da parte della “mente” del delitto.